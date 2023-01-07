Оккупанты заставили около 3 тыс. работников ЗАЭС получить российские паспорта, в Энергодаре вывели из оборота гривну – Генштаб

Во временно оккупированном Энергодаре российские захватчики заставили около 3000 работников Запорожской атомной электростанции получить паспорта "граждан РФ". Террор продолжается и в отношении местного бизнеса.

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Так, на территории города российские военные преступники вывели из оборота украинскую гривну, угрожая предпринимателям незаконными штрафами и изъятием имущества. Об этом в оперативной сводке утром в субботу, 7 января, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Российские захватчики продолжают психологическое и физическое давление на гражданское население временно оккупированных и занятых территорий", – отметила пресс-служба.

У военных также есть информация, что в Энергодаре значительно возросло количество захваченных россиянами жилых помещений, покинутых вынужденными переселенцами.

В целом 6 января основные усилия врага были направлены на попытки полного захвата Донецкой области в пределах админграницы. Военнослужащие ВС РФ и наемники ЧВК ведут наступательные действия на Бахмутском направлении.

Более детально о ситуации на фронте на утро 7 января можно почитать в сводке Генерального штаба по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

– Известно, что Россия завозит свой персонал на оккупированную в начале полномасштабного вторжения ЗАЭС. Так захватчики пытаются заместить тех украинских специалистов, которые отказываются работать на страну-агрессора.

– 22 декабря гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетил Россию для переговоров о ситуации на Запорожской атомной электростанции (г. Энергодар) и создании защитной зоны вокруг объекта.

– По итогам поездки в МАГАТЭ заявили, что встреча в Москве стала "очередным раундом необходимых обсуждений".

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