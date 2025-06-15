Запускает рои смертоносных дронов: CNN рассказала об обновленной тактике оккупантов в Украине

Россияне нарастили количество ударных дронов, которые запускают во время ежедневных атак. Также они ищут новые тактики их запуска, чтобы усложнить работу украинской системе ПВО.

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Оккупанты экспериментируют с соотношением "Шахедов" и дронов-"приманок", а также с высотой, на которой летят ударные беспилотники. О новой тактике РФ пишет CNN.

В последние недели Россия усилила интенсивность дроновых атак на мирные украинские города, в отдельные ночи запуская более 400 дронов. Кроме того, что российские удары стали более масштабными и частыми, они еще и более концентрированными, а летят дроны на значительной высоте, поэтому остаются вне досягаемости пулеметов мобильных огневых групп.

"Увеличение количества беспилотников, которые Россия разворачивает против своего соседа, поражает: семь крупнейших атак беспилотников, совершенных Москвой в войне против Украины, произошли за последние четыре недели, согласно подсчетам CNN", – пишет издание.

С прошлой осени Россия значительно нарастила производство иранских "Шахедов" на своей территории: сейчас с конвейера ежедневно сходят сотни смертоносных БпЛА.

По оценкам аналитика по вопросам России в Институте изучения войны Кристины Гарвард, сейчас в течение месяца РФ способна производить около 2 700 "Шахедов" и около 2 500 дронов-"приманок".

"Это позволяет России чаще запускать более 300 или даже 400 дронов только за одну ночь", – сказала она CNN.

При этом свои дроны-"приманки" Москва сделала максимально похожими на настоящие "Шахеды", что усложняет задачу для украинской ПВО.

"Либо украинские силы тратят время на идентификацию приманок, либо тратят драгоценные ресурсы на их сбивание. В любом случае, это помогает российским ракетам и "Шахедам" – с их большой полезной нагрузкой – (поскольку они) имеют шанс достигать своих целей", – сказала Гарвард.

Изменили россияне и подход к тому, как именно запускаются дроны. Ранее "Шахеды" летели очень низко и по возможности – вдоль русел рек, чтобы они как можно дольше оставались незаметными для украинской ПВО.

Сейчас же "Шахеды" летят на высоте от 2 до 5 км, поэтому бойцы мобильных огневых групп видят их, их отслеживают радары – но из пулеметов их сбить практически невозможно.

Увеличение количества дронов, запускаемых во время ежедневных атак истощает украинскую ПВО, особенно, добавляют в CNN, после того, как Россия начала сосредотачиваться на ударах в нескольких местах одновременно.

"Вместо того, чтобы немного прицеливаться здесь и там, они концентрируют удары и способны достичь максимального эффекта, как кинетического, так и психологического", – пояснил Алексей Мельник, содиректор программ внешних отношений и международной безопасности в Центре Разумкова.

Если раньше процент сбития дронов составлял около 95%, то сейчас речь идет о примерно 80%, что является достаточно высоким показателем. Именно поэтому Россия увеличивает количество дронов и ищет новые тактики атак. А Украина начала использовать беспилотники-перехватчики для уничтожения "Шахедов" на значительных высотах.

В CNN также добавили, что все более очевидно, что Россия врет, заявляя, что не наносит ударов по гражданскому населению Украины. Ведь только за последние четыре недели от российских ударов погибли по меньшей мере 154 украинца, еще около 900 получили ранения.

И делает это Россия, подчеркивает издание, с конкретной целью. Москва стремится подорвать моральный дух украинцев и создать иллюзию, что Россия имеет преимущество в войне, хотя это далеко не так.

После освобождения Украиной в ноябре 2023 года Херсона линия фронта существенных изменений не претерпела. С тех пор российские войска захватили около 5 тыс. кв км, продвинувшись на востоке и севере Украины в последние месяцы, однако так и не добившись прорыва и не захватив ни одного относительно крупного украинского города.

Напомним, в ночь на 15 июня силы ПВО над Украиной обезвредили 167 российских дронов и ракет. В целом же россияне направили на Украину 194 средства воздушного нападения.

В результате российской атаки зафиксировано попадание на Полтавщине, по которой враг бил как дронами, так и ракетами.

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