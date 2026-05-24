'Запустили ядерную ракету, чтобы попугать мир. Долбо*бы': в Минобороны спрогнозировали ответ Украины на атаку РФ 24 мая

Российская армия в ночь на 24 мая атаковала Украину межконтинентальной ракетой "Орешник" без ядерной части. Таким образом, Москва в очередной раз пытается запугать Украину и весь мир.

Видео дня

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко. Он также спрогнозировал, как, по его мнению, будут разворачиваться события дальше.

"У россиян сгорят еще несколько разных Туапсе, а до конца года атаки на Россию станут значительно масштабнее. Усилится и сегмент Middle strike, что повлечет масштабные логистические проблемы для оккупантов. На фронте дела у них будут ухудшаться. В то же время будет додыхать российская экономика, которую не спасут даже временно высокие цены на нефть", – сообщил он.

Кроме этого, по его словам, социальное напряжение внутри России будет постоянно расти, и наконец политическая система кремлевского режима развалится.

"Будут еще конвульсии в виде возможных атак на ЕС или попытки мобилизации, но в целом Путин похоронил Россию еще 20 февраля 2014 года, когда начал войну против Украины", – отметил Сергей Стерненко.

Российская атака по Украине

В ночь на воскресенье, 24 мая армия России осуществила один из самых массированных ударов по Киеву с начала 2025 года. Враг использовал более полусотни ракет различных типов. Также россияне задействовали сотни ударных дронов.

По данным Воздушных сил ВСУ, зенитчикам удалось обезвредить 604 цели, в том числе 549 дронов, 44 крылатые и 11 баллистических ракет. В то же время применение межконтинентальной ракеты "Орешник" подтвердил представитель ВС ВСУ Юрий Игнат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетный удар по Киеву и другим украинским городам. Глава государства констатировал неадекватность агрессора и призвал Соединенные Штаты и Европу наказать Москву.

Как сообщал OBOZ.UA, мониторинговые каналы назвали ночную атаку "одним из самых массированных ударов по Киеву" с начала 2025 года. Также в Черкассах дрон оккупантов ударил по многоэтажке. Пострадали по меньшей мере 11 человек, среди них есть дети. Горели квартиры на нескольких этажах дома.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!