"Запустили ядерную ракету, чтобы попугать мир. Долбо*бы": в Минобороны спрогнозировали ответ Украины на атаку РФ 24 мая
Российская армия в ночь на 24 мая атаковала Украину межконтинентальной ракетой "Орешник" без ядерной части. Таким образом, Москва в очередной раз пытается запугать Украину и весь мир.
Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко. Он также спрогнозировал, как, по его мнению, будут разворачиваться события дальше.
"У россиян сгорят еще несколько разных Туапсе, а до конца года атаки на Россию станут значительно масштабнее. Усилится и сегмент Middle strike, что повлечет масштабные логистические проблемы для оккупантов. На фронте дела у них будут ухудшаться. В то же время будет додыхать российская экономика, которую не спасут даже временно высокие цены на нефть", – сообщил он.
Кроме этого, по его словам, социальное напряжение внутри России будет постоянно расти, и наконец политическая система кремлевского режима развалится.
"Будут еще конвульсии в виде возможных атак на ЕС или попытки мобилизации, но в целом Путин похоронил Россию еще 20 февраля 2014 года, когда начал войну против Украины", – отметил Сергей Стерненко.
Российская атака по Украине
В ночь на воскресенье, 24 мая армия России осуществила один из самых массированных ударов по Киеву с начала 2025 года. Враг использовал более полусотни ракет различных типов. Также россияне задействовали сотни ударных дронов.
По данным Воздушных сил ВСУ, зенитчикам удалось обезвредить 604 цели, в том числе 549 дронов, 44 крылатые и 11 баллистических ракет. В то же время применение межконтинентальной ракеты "Орешник" подтвердил представитель ВС ВСУ Юрий Игнат.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетный удар по Киеву и другим украинским городам. Глава государства констатировал неадекватность агрессора и призвал Соединенные Штаты и Европу наказать Москву.
Как сообщал OBOZ.UA, мониторинговые каналы назвали ночную атаку "одним из самых массированных ударов по Киеву" с начала 2025 года. Также в Черкассах дрон оккупантов ударил по многоэтажке. Пострадали по меньшей мере 11 человек, среди них есть дети. Горели квартиры на нескольких этажах дома.
