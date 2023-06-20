'Защищает ключевые объекты и жизни людей': Макрон сообщил о развертывании в Украине системы ПВО SAMP/T

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французско-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T уже в Украине. Эта система противовоздушной обороны была обещана нашей стране несколько месяцев назад.

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Как пишет RaiNews, соответствующее заявление Макрон сделал в понедельник, 19 июня, во время выступления в Париже. Он отметил, что система ПВО уже развернута.

"Я рад иметь возможность сообщить вам вместе с моей итальянской коллегой Джорджей Мэлони, что SAMP/T сейчас развернут и работает в Украине, где он защищает ключевые объекты и жизнь людей", – сказал политик.

Отметим, что о передаче Украине ЗРК SAMP/T Париж объявил в феврале этого года.

Эта противоракетная система должна помочь Силам обороны справиться с атаками российских беспилотников, ракет и авиации.

"С помощью этой системы, ее радаров и пусковых установок, вооруженных восемью ракетами Aster с дальностью около 100 км, мы можем противостоять широкому спектру воздушных угроз: баллистическим ракетам малой дальности, истребителям, вертолетам, беспилотникам и даже крылатым ракетам", – рассказывал французский военный.

ЗРК SAMP/T считается универсальным комплексом средней дальности. Для Украины, которую Россия обстреливает всем имеющимся у нее неядерным арсеналом, такие зенитные системы особенно актуальны.

Что это за система ПВО и чем она уникальна – читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее украинские военные завершили обучение на ПВО SAMP/T, которое проходило в Италии в режиме секретности.

– А итальянские СМИ еще в мае писали, что в Украину прибыла современная система ПВО SAMP/T от Италии и Франции. Для обслуживания этого зенитного ракетного комплекса будут задействованы 20 специалистов.

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