Защищал родное государство и свой дом: под Вербовым погиб воин из Полтавщины

На войне с оккупационной российский армией Украина потеряла еще одного своего Героического воина. Защищая Родину от нападения России погиб боец Анатолий Хоревко из Полтавской области.

О гибели воина сообщили на официальной Facebook-странице Козельщинской громады. Как отмечается, последний бой украинец принял 20 сентября.

Анатолий Хоревко погиб во время минометных обстрелов российских оккупантов около населенного пункта Вербовое в Запорожской области, за которое сейчас идут тяжелые бои с врагом.

Погибший Геров служил старшим оператором взвода огневой поддержки аэромобильного батальона.

В громаде подчеркнули, что Анатолий отдал свою жизнь, как Герой – за родную страну, родную землю, за свой дом и свою мать.

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"Честь и уважение Герою! Слава Украине, Героям ее Слава!Искренние соболезнования родным и близким... Информация о похоронах будет предоставлена позже", – сказано в сообщении.

Накануне стало известно, что недалеко от населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области погиб воин со Львовщины Юрий Богонос. Защитник пал на поле боя 22 сентября 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне за независимость Украины погиб военнослужащий ВСУ Руслан Данильчук із Полтавской области. Жизнь защитника оборвалась 17 сентября во время выполнения боевого задания.

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