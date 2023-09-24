Навеки 36 лет: в боях с врагом в Запорожье погиб Юрий Богонос

На войне с российскими оккупантами погиб воин со Львовщины Юрий Богонос. Защитник полег на поле боя 22 сентября 2023 года.

Трагическое известие сообщили в Каменка-Бугской территориальной общине, откуда родом военный. Юрий погиб во время боя с оккупантами недалеко от населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области.

36-летний военный нес службу в 80-й десантно-штурмовой бригаде. У защитника осталась жена, маленькая дочь, а также родители и сестра.

"Мужественный и отважный воин 80-й десантно-штурмовой бригады до последнего дыхания остался верен военной присяге народу Украины. Юрию навеки 36 лет... Без отца осталась маленькая дочь... Искренне сочувствуем жене, родителям и сестре... Вечная память Герою", – написали в общине.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на войне за независимость Украины погиб молодой воин Руслан Данильчук из села Опришки Глобинской территориальной общины Полтавской области. Жизнь защитника оборвалась 17 сентября во время выполнения боевого задания.

Ранее сообщалось, что в боях за Украину погиб воин из Харьковщины Ярослав Бособрод. Защитник являлся работником районной государственной администрации в Краснограде. Он отправился защищать родной край еще в первые дни полномасштабного вторжения России.

Также на фронте в Запорожской области принял свое последнее сражение с оккупантами 28-летний солдат из Ивано-Франковской области Иван Бундзяк. Во время выполнения боевой задачи 18 сентября боец попал под минометный обстрел врага.

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