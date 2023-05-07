Защитники Бахмута получили награды от Залужного и Наева: фото с передовой

Украинские воины, которые защищают страну от оккупантов на Бахмутском направлении, получили награды от главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева. Награждение состоялось на передовой 6 мая, в День пехоты.

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Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Он отметил, что имел честь вручить поощрительные знаки отличия воинам от имени Залужного и Наева.

Военный также опубликовал фото награждения.

"Спасибо за ваше мужество, героизм и волю к победе! Слава вам, Воины!" – написал Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Беларуский батальон ВСУ захватил окопы вдоль "дороги жизни" в районе Хромово под Бахмутом, которые контролировали оккупанты. Воины провели зачистку вражеских укреплений.

– По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны за прошедшие сутки отбили около 50 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут и Марьинку. На Бахмутском направлении противник безуспешно наступал в направлении Богдановки, Ивановского, Предтечино и Нью-Йорка.

– В сети показали новое видео из разрушенного Бахмута. На кадры попали несколько мощных взрывов.