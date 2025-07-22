Защитники неба обезвредили еще 33 дрона: в результате атаки РФ есть попадания в трех локациях

Силы обороны Украины в ночь на 22 июля отбили очередную воздушную атаку РФ, сбив 26 ударных беспилотников. Еще семь вражеских БПЛА были локально потеряны.

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В то же время зафиксированы попадания целей и падение обломков в ряде локациях. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Детали атаки

Отмечается, что российская атака началась с 23:00 понедельника, 21 июля: враг применил 42 ударных дрона типа Shahed и беспилотники-имитатор различных типов. Запуски осуществлялись из Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда и Гвардейского (временно оккупированный Крым).

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 вторника, противовоздушной обороной сбито и подавлено 26 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге и востоке страны.

Кроме того, семь российских дронов были локально потеряны или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Зафиксировано попадание девяти БПЛА в трех локациях, падение сбитых (обломки) на трех локациях", – добавили в ВС.

Напомним, что этой ночью Россия массированно атаковала Одессу: из-за вражеских беспилотников повреждены многоэтажки, админздание и сгорели автомобили. Пострадал один человек.

На Днепропетровщине в результате попадания дрона поврежден инфраструктурный объект в Магдалиновской громаде Самаровского района – там возник пожар, который потушили. Также вспыхнуло возгорание в Васильковской громаде Синельниковского района, повреждено государственное предприятие. В то же время защитники неба сбили над областью 14 вражеских БПЛА.

Что предшествовало

Предыдущей ночью, 21 июля, Россия осуществила комбинированную массированную атаку, применив 450 средств воздушного нападения: 426 беспилотников различных типов, пять "Кинжалов", четыре "Калибра", одну "Искандер-К" и 14 крылатых ракет Х-101. Пуски осуществлялись из районов Брянска, Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска, Тамбовской и Саратовской областей РФ, а также из акватории Черного моря.

Силы ПВО обезвредили в общем 403 вражеских дрона и все ракеты. Но были попадания 23 БПЛА в трех локациях, а также падения сбитых – на 12 локациях. В результате атаки больше всего пострадали Киев, Харьков и Прикарпатье.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети появилось фото, как легкомоторный поршневой самолет Як-52 успешно уничтожил дрон типа "Шахед". Военный аналитик пояснил, что такие самолеты применяются для перехвата БПЛА уже не впервые, но эта практика не сильно афишируется.

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