Над Украиной ночью обезвредили 36 дронов, российская баллистика и ряд БПЛА привели к попаданиям в семи локациях

В ночь на 12 августа Силы обороны обезвредили над Украиной 36 дронов, запущенных российскими военными преступниками. В то же время из-за вражеской атаки зафиксированы попадания 15 целей, среди которых баллистика,в ряде локаций.

Ударными дронами РФ атаковала Сумскую и Донецкую области, а ракетами – Черниговскую. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Детали атаки

Отмечается, что начиная с 20:00 понедельника, 11 августа, россияне атаковали Украину 48 беспилотниками (ударными типа Shahed и имитационными) с направлений: Брянск, Миллерово, Шаталово (РФ). Кроме этого, ударили четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Брянской областей РФ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 вторника, противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских дронов типа Shahed и имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

"Зафиксировано попадание 12 БПЛА и трех ракет на семи локациях... Ударными БПЛА атаковано Сумщину и Донетчину, ракетами – Черниговщину", – подтвердили в ВС ВСУ.

Последствия вражеской атаки

В Генштабе ВСУ подтвердили, что ночью 12 августа страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по территории учебного подразделения Сухопутных войск. Группа военнослужащих попала в зону поражения кассетных боеприпасов: в результате обстрела один человек погиб, 11 получили ранения различной степени тяжести, еще 12 обратились за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс.

В Сумской громаде из-за атаки БПЛА повреждены объекты гражданской инфраструктуры и травмирован мужчина 1987 года рождения.

Что предшествовало

В ночь на 11 августа защитники неба сбили 59 из 71 дрона РФ на севере, юге и востоке страны. Были зафиксированы попадания 12 БПЛА на шести локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации. В результате вражеской атаки

В Украине был верифицирован новый тип Shahed-136 с установленными под его крыльями двумя противотанковыми минами ПТМ-3. Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, что это нововведение значительно расширило возможности российских оккупантов по террору, а также повысило уровень угрозы от дронов-камикадзе.

