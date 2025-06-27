Защитники неба сбили шесть ракет и 211 дронов РФ, из-за атаки есть попадания и падение обломков в 11 локациях

В ночь на 27 июня Силы обороны сбили над Украиной и подавили средствами РЭБ в целом 365 российских средств воздушного нападения. Однако из-за действий РФ зафиксированы попадания в трех, а падение сбитых целей (обломков) – в восьми локациях.

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Комбинированная атака продолжалась с 20:30 минувших суток, и основным направлением вражеского удара был город Староконстантинов Хмельницкой области. Детали сообщили Воздушные силы ВСУ.

Так, агрессор атаковал 371 средством воздушного нападения:

– 363 ударными и имитационными беспилотниками, из которых более 200 – "Шахеды" (с направлений Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск в РФ);

– двумя аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" из Рязанской области РФ;

– шестью крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Каспийского моря.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Предварительно, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной обезврежено 365 средств воздушного нападения РФ:

– сбито 211 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов), еще 148 – локально потеряны/подавлены РЭБ;

– сбито шесть "Калибров".

Под массированной атакой российских БПЛА находилось Запорожье, по которому россияне нанесли по меньшей мере ударов. В городе вспыхнули пожары, повреждены здания промышленного предприятия и территория гаражного кооператива.

На Днепропетровщине защитники неба уничтожили две ракеты и пять беспилотников. В пределах Черкасщины было обезврежено 19 дронов: в Звенигородском районе из-за падения обломков повреждены окна в трех домах и хозяйственной постройке, линия электропередач.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 июня защитники неба обезвредили 24 из 41 российского дрона. В результате очередного вражеского нападения были зафиксированы попадания БПЛА в семи локациях, пострадали прифронтовые районы Донетчины и Харьковщины.

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