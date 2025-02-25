Защитники неба уничтожили шесть крылатых ракет и 133 дрона, которые Россия запустила по Украине

Силы обороны в ночь на 25 февраля отразили комбинированную российскую атаку на мирные регионы Украины, сбив шесть крылатых ракет и 133 беспилотника разных типов. Агрессор в целом применил 220 средств воздушного нападения.

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Об этом рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ. Атака продолжалась с 19:00 минувших суток, в результате нее пострадали Киевщина, Житомирщина, Сумщина, Харьковщина.

Российские оккупанты запустили 213 ударных БПЛА Shahed и беспилотники-имитаторами из Орла, Брянска, Курска, Приморско-Ахтарская (РФ), а также семь крылатых ракет Х-101 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 11:00 подтверждено сбитие шести ракет и 133 дронов РФ в девяти областях.

В частности, ПВО работала на Днепропетровщине, Кировоградщине, Николаевщине, Полтавщине, Сумщине, Черниговщине, Черкасщине, Киевщине и Житомирщине.

Кроме этого, 79 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

На Киевщине в результате атаки повреждены дома в Обуховском и Фастовском районах, пострадала женщина. В Киеве обломки сбитого ударного БПЛА упали в лесопарковой зоне в Голосеевском районе.

На Житомирщине во время массированной атаки с воздуха обломками было повреждено хозяйственное здание и жилой дом в Житомирском районе. Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание и не допустить распространения огня. В больницу госпитализировали раненую женщину, а также двоих детей четырех и семи лет, получивших острую реакцию на стресс.

В ночь на вторник на Черкасщине обезвредили 20 российских БПЛА, на Николаевщине сбили семь.

На Сумщине зенитчики уничтожили тоже семь дронов. В Сумах из-за падения "Шаехеда" и последующей его детонации травмированы два человека. Кроме этого, вражеский БПЛА нанес поражение Хотинской громаде.

В Золочевской громаде Харьковщины в результате атаки трех "Шахедов" поврежден грузовой автомобиль, комбайн и четыре складских помещения частного сельскохозяйственного предприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину воины Сил обороны сбили 26 525 средств воздушного нападения врага. Среди пораженных целей – более 3000 ракет разного типа и свыше 14 000 "Шахедов", сотни самолетов и вертолетов, тысячи разведывательных БПЛА и т. д.

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