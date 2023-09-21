Защитники Украины на Лиманском направлении сожгли БМД полка РФ, расстреливавшего воинов ВСУ в Иловайском котле. Видео

Бойцы роты ударных беспилотников 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины сожгли вражескую боевую машину десанта (БМД) на Лиманском направлении. Она принадлежала 331 парашютно-десантному полку армии РФ, который в 2014 году устроил расстрел наших военных на выходе из Иловайска.

Об этом OBOZREVATEL рассказали защитники 63-й омбр, а также предоставили видео мощный удар БПЛА по российской технике. "Одно удовольствие смотреть, как пылает вражеская техника", – прокомментировали бойцы (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца новости).

Они отметили, что уничтоженная техника принадлежала оккупантам российского 331 парашютно-десантного полка – того самого, который в 2014-м расстреливал украинских защитников, колонной выходивших из Иловайска.

Видео дня

"В 2023-м бойцы 63-й бригады отомстили за павших побратимов. Предупреждаем оккупантов: либо сдавайтесь, либо бегите. Все остальные будут беспощадно уничтожены!" – предостерегли воины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, украинские воины за сутки обезвредили 3 танка, 15 боевых бронемашин и 41 артсистему врага. Кроме того, оккупанты потеряли около 490 человек живой силы.

– Ночью 21 сентября СБУ совместно с ВМС Украины нанесли масштабный огневой удар по вражескому аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму. Там стояло по меньшей мере 12 боевых самолетов.

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