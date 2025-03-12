Защитники Украины отбили вражеский штурм возле Жеребянки на Запорожском направлении: выжившие оккупанты сдались в плен. Видео

Наши бойцы благодаря слаженным действиям отразили штурм оккупантов на Запорожском направлении. Россияне, которым удалось уцелеть, пополнили обменный фонд пленными.

Видео дня

Видео опубликовали в Telegram-канале "Мариуполь.Сопротивление". Половина вражеских штурмовиков осталась удобрять украинскую землю.

"Прямо сейчас на Запорожском направлении близ Жеребянки русаки из 247 ДШП пытались штурмовать позиции ВСУ, но к счастью их штурм закончился неудачей благодаря нашим ребятам. Половина штурмовой группы была уничтожена, а оставшиеся в живых сдались в плен!" – говорится в сообщении.

На кадрах можно видеть, что российские оккупанты в результате прицельных ударов украинских операторов дронов потеряли наступательный потенциал.

Напомним, Силы обороны отразили масштабный вражеский штурм, в котором участвовало 13 единиц техники, среди которых танки и боевые бронированные машины. Благодаря профессионализму наших военных оккупанты понесли значительные потери. В результате боя были уничтожены 3 танка, 4 ББМ "Ахмат", 1 автомобиль и около 40 военных.

Как сообщал OBOZ.UA, наши пограничники на Харьковщине нанесли меткие удары дронами по оккупантам. В результате уничтожена российская тяжелая огнеметная система "Солнцепек", БТР и места базирования операторов вражеских БПЛА.

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