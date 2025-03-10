Воины 72-й ОМБр отразили вражеский штурм, в котором участвовало 13 единиц техники. Видео

72-я отдельная механизированная бригада, известная своими героическими действиями на передовой, отразила масштабный вражеский штурм. В этом бою участвовало 13 единиц техники, среди которых танки и боевые бронированные машины.

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Благодаря мужеству и профессионализму наших военных оккупанты понесли значительные потери. Соответствующие кадры показала прессслужба 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

"Боритесь – поборете". Наши ребята смело следуют наставлениям Кобзаря на поле боя. Вчера Черные Запорожцы отразили вражеский штурм, в котором участвовало 13 единиц техники", – говорится в сообщении.

В результате боя были уничтожены 3 танка, 4 ББМ "Ахмат", 1 автомобиль и около 40 оккупантов. Кроме того, наши защитники также подавили почти 100 вражеских дронов.

"За нами правда, слава и воля святая!" – добавили в 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

Напомним, Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях около 1190 военнослужащих оккупационной армии России. Также уничтожили на фронте 504 единицы военной техники и вооружения.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники на Харьковщине нанесли меткие удары дронами по силам России. В результате уничтожена российская тяжелая огнеметная система "Солнцепек", БТР и места базирования операторов враждебных БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 марта в ОСУО "Хортица" рассказали, что на Харьковском направлении, в частности в Волчанске, идут интенсивные бои. Враг пытается прорвать оборону и удержать контроль над стратегически важным пунктом.

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