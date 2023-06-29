Зашли в пиццерию на несколько минут: мама раненной в результате удара РФ по Краматорску 8-месячной девочки рассказала о ее состоянии

В результате террористического акта, который Россия 27 июня устроила в Краматорске Донецкой области, погибло и пострадало много людей. Среди раненных оказалась 8-месячная девочка.

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У младенца диагностировали линейный перелом височной кости, а также множественные колото-резаные раны головы. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

После теракта видео с мамой и окровавленным маленьким ребенком облетело все соцсети. Девочку с множественными травмами поместили в местную больницу. Мама раненой 8-месячной девочки рассказывает, что состояние ребенка сейчас стабильное.

"Ситуация стабильная. Меня тоже немного зашили, это не так страшно, как с ребенком. Но обошлось, сейчас еще проверимся в Киеве. Сейчас приедет скорая, и едем дальше в "Охматдет" на обследование. Мы все сделали, снимок головки, но МРТ еще предстоит сделать", – рассказала мама пострадавшего ребенка.

Женщина отметила, что на месте попадания российской ракеты были всего несколько минут и спасла их стена.

"Мы зашли заказать еду домой, мы сели буквально на минуточку, пока муж сходил. Он пришел, сел, и нас сразу привалило, балка прилетела. А ракета была за соседним зданием сразу", – рассказала женщина.

Напомним, вечером 27 июня оккупанты в очередной раз атаковали Краматорск в Донецкой области. В 19:32 они нанесли удар по центру города и поселку Беленькое. Было попадание в здание общественного питания.

Американский доброволец в Украине Ник Дакворт сказал, что он был в ресторане Ria Lounge в Краматорске, когда туда попала российская ракета. Это было примерно в 19:30. Волонтер заявил, что многие люди получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала корректировщика российского ракетного удара по кафе в Краматорске 27 июня. Агента спецслужб РФ, местного жителя, задержали по горячим следам сотрудники контрразведки Службы.