Заставляет школьников петь гимн РФ: СБУ сообщила о подозрении главе 'минобразования' оккупированного Запорожья. Фото

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководительнице оккупационного "министерства образования" в Мелитополе на Запорожье Елене Шапуровой. Колаборантка выполняет задачи Кремля по "переформатированию" работы местных учебных заведений по российским "стандартам".

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В своей деятельности предательница распорядилась уничтожить украинские учебники, "переписать" образовательную программу по истории нашего государства в пользу оккупантов, а также заставляет учителей вместе со школьниками петь гимн государства-террориста. Об этом говорится в Telegram Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора.

Отмечается, что за пособничество россиянам Шапурова получила в Кремле "орден дружбы" от российского диктатора Владимира Путина.

Следствие установило, что Шапурова добровольно пошла на сотрудничество с врагом сразу после захвата Мелитополя – россияне назначили ее в состав местной оккупационной администрации РФ, где возглавила "образовательную" сферу.

В настоящее время предательнице объявили о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). В настоящее время она находится на временно оккупированной части юга, правоохранители принимают комплексные меры для привлечения злоумышленницы к ответственности.

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