Затрофеили 'Утес' и РПГ: бойцы Гвардии наступления показали кадры с восторженных позиций врага на Запорожье. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают в активном режиме выбивать российских захватчиков из нашей земли. Бойцы Гвардии наступления показали кадры с восторженных позиций врага в Запорожье.

В результате этой операции наши защитники затрофеили крупнокалиберный пулемет "Утес" и ручной противотанковый гранатомет. Соответствующее видео было показано в Министерстве внутренних дел.

"Бойцы бригады "Красная Калина" Гвардии наступления делятся кадрами с восторженных позиций врага", – говорится в сообщении.

Отмечается, что кадры штурма сняты на Запорожском направлении, где гвардейцы, в составе Сил Обороны Украины, продолжают наступательные действия.

Бойцы бригады "Красная Калина" пообещали, что снаряды и пули "вернут" вовремя и в полном объеме к самим россиянам.

Видео дня

Напомним, военнослужащие Вооруженных сил Украины показали ликвидацию большого количества российских захватчиков и состава боеприпасов врага на Лиманском направлении в ночь на 23 сентября. Операцию провели наши защитники из 63-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области на Бахмутском направлении военнослужащие Сил специальных операций ВС Украины ликвидировали российскую 152-мм гаубицу "Мста-Б". Вместе с ней были уничтожены боеприпасы "Краснополь".

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