'Здания не выдерживают, а ребята стоят': украинские защитники показали, как защищают Бахмут. Видео

Героические украинские воины, которые держат город-крепость Бахмут на Донетчине фактически на грани человеческих возможностей, показали как защищают населенный пункт. Российские оккупанты превратили город в руины и используют против защитников Украины все возможные виды вооружения.

Видео дня

Не смотря на непрекращающиеся атаки врага, украинские военные стоят. Видео из Бахмута для OBOZREVATEL сняли воины 135 батальона 114-й отдельной бригады территориальной обороны 14 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На записи, которая длится 10 минут, слышно, что оккупанты не останавливают обстрелы Бахмута ни на минуту. В городе постоянно появляются новые воронки и разрушения, на видео слышен залп за залпом.

Защитник Бахмута отметил, что батальон находится в городе с 24 апреля, позицию воины обустроили на руинах одного из домов, который своими атаками разрушили россияне.

"Мы позиции не сдали, находимся здесь с 24 апреля. Ни одной позиции не сдали! Сооружения падают, это одна из наших позиций... Позиции двигаются, не выдерживают, невозможно заходить, огонь, пожары, а ребята стоят! Не дали врагу пройти и на метр – как заняли эту позицию 24 апреля, так и защищаем", – сказал он.

"Это дом, левее улица Чайковского, там уже россияне. Они не прошли ни на метр.. Не смогли взять ничего. Палят, стреляют, взрывают и все равно у них ничего не получается. Ребята стоят и не дают врагу никуда пройти", – рассказал защитник Бахмута.

Военный отметил, что позиции приходится обустраивать в жилых домах – там, где когда-то была жизнь, пока в Украину не пришел "русский мир".

Также он показал, как выглядит Бахмут, который российские войска стирают с лица земли с июля.

"Какой ужас принес "русский мир"... Деревья сожжены, большие воронки. Раньше здесь были дома, хорошая детская площадка, автомобили, люди жили", – отметил воин.

Он добавил, что не смотря на то, что враг бьет из всех возможных видов оружия, украинские воины готовы защищать город.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины продолжают продвижение на флангах в районе Бахмута. Однако каждый метр освобожденных территорий дается дорогой ценой, а захватчики непрерывно пытаются отбить утраченные позиции.

В Институте изучения войны констатировали, что в настоящее время войска РФ пытаются усилить наступательные операции в Бахмуте после успешных контратак ВСУ, а в британской разведке подчеркнули, что Силы обороны Украины достигли тактических успехов в Бахмуте, стабилизировав фланги.