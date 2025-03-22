'Здесь ничего с тобой не случится!' Украинские военные взяли в плен раненого российского оккупанта. Видео

Военные Вооруженных сил Украины продолжают пополнять обменный фонд пленными российскими оккупантами. Бойцы 41-й отдельной механизированной бригады в очередной раз взяли в плен раненого военного РФ.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Херсонской областной военной администрации. Благодаря правильному решению у солдата армии РФ есть реальный шанс попасть по обмену домой.

По словам украинского защитника с позывным "Бегемот", во время проверки позиций, где была потеряна связь с дронами, он и его побратимы увидели мужчину в российской военной форме с красной повязкой на рукаве, впоследствии завязался разговор.

"Ну и начал с ним разговаривать. Ты кто? Он говорит: я Степан. Куда ты идешь? Он говорит: я иду домой. Я говорю, а где твой дом? Он показывает к нам в тыл и говорит: там", – рассказал "Бегемот".

В ходе диалога стало известно, что оккупант был ранен и остался единственным живым из своего подразделения. По словам военного, он бродил в течение пяти дней, поэтому сдался нашим воинам без сопротивления. Защитники доставили пленника к позициям ВСУ.

"Завели его к нам в блиндаж, напоили чаем, дали сигарет. Я ему говорю: Степан успокойся, здесь ничего с тобой не случится... Потом попадешь к себе домой по обмену военнопленными", – подчеркнул "Бегемот".

Он добавил, что впоследствии военный РФ рассказал много полезной информации украинской разведке.

Напомним, бойцы ВСУ провели удачную операцию по зачистке вражеской позиции на Покровском направлении фронта. В итоге им удалось взять в плен девять российских оккупантов. В течение нескольких дней операторы БПЛА давали шанс солдатам армии РФ сохранить жизнь. Из-за закрепленного на дроне громкоговорителя защитники призвали их сдаться.

Как сообщал OBOZ.UA, на одном из направлений фронта украинский воин самостоятельно взял в плен сразу шестерых оккупантов. Захватчики думали, что их позицию оцепила значительная группа ВСУ, и сами попросились сдаться.

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