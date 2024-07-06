Зеленский: готовим результат по ПВО, работаем над новой стратегией для Украины на море

Украина работает над новой морской стратегией. Вскоре она будет утверждена на Совете национальной безопасности и обороны (СНБО).

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем традиционном вечернем обращении. Он добавил, что сейчас идет финализация пунктов Украинской морской стратегии. Также, по его словам, готовится важный результат по ПВО.

"Четко понимаем, что война изменила расстановку сил во всем нашем Черноморском регионе, и российский флот в этой акватории больше никогда не будет доминировать. Мы закрепляем наши интересы, учитываем новые технологические возможности Украины и новые отношения с партнерами", – добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина всегда теперь будет государством, способным защищать собственные интересы на море, транспортные артерии и интересы союзников и партнеров. Он поблагодарил всех, кто это обеспечивает, а именно: ВМС Украины, все задействованные оборонные и структуры безопасности и оборонная промышленность, государственные и частные компании, работающие ради украинской силы.

Украинский лидер также сообщил о том, что на этой неделе были ощутимо добавлены силы ПВО. Он анонсировал, что следующая неделя будет временем продолжения подобных шагов.

"Каждый день подробно с нашей командой мы работаем с партнерами над соответствующими договоренностями. И в рамках коалиций ПВО и F-16, и на двусторонней основе. В частности, с Америкой. Готовим результат, нужный Украине и общей нашей безопасности с партнерами", – отметил Зеленский.

Президент поблагодарил всех воинов, которые обеспечивают удары наших украинских дронов. Он подчеркнул, что российское государство должно чувствовать ответ на то, что оно делает против Украины и ее людей.

"Сейчас этот ответ ему очевиден. Украинские дроны – это уже глобальный бренд", – отметил президент.

Отдельно в своем обращении украинский лидер уделил внимание ужасному ДТП, которое сегодня, 6 июля, произошло в Ровенской области.

"Сегодня в Ровенской области вблизи села Верхов, к сожалению, произошла страшная авария на дороге. По состоянию на это время известно о четырнадцати погибших, и среди них один ребенок. Мои соболезнования всем родным и близким. Выясняются все обстоятельства трагедии. Все необходимые службы там, на месте будет больше подробностей, правоохранители и областные власти выйдут в СМИ со всеми деталями", – сообщил президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что современные истребители F-16, которые Украина рассчитывает вскоре получить от партнеров, помогут защитить северо-западную часть Черного моря. В частности, речь идет о морском коридоре для гражданских судов.

– В Пентагоне сообщили, что в США и Дании учится на F-16 более десятка украинских пилотов. Ожидается, что первые истребители в Украину поступят согласно графику, то есть этим летом.

– Генерал-лейтенант Воздушных сил США в отставке Дэвид Дептула заявил, что для достижения победы в войне против РФ Украине нужно преимущество в воздухе. Кроме того, украинским силам мешают ограничения использования западного вооружения.

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