Зеленский: катастрофа на Херсонщине показала, что Россией управляют изверги

Сегодня в мире нет тех, кто не увидел бы, что Россией руководят изверги, которые лично и являются самой большой катастрофой на планете сегодня. Мир должен доказать, что умеет справляться с такими катастрофами и террористами.

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Об этом в вечернем обращении к украинцам заявил президент Украины Владимир Зеленский. Президент говорил о теракте на Каховской ГЭС, который совершили российские захватчики. Лидер государства заверил, что "он не остановит Украину и украинцев" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Мы все равно освободим всю нашу землю. И каждый российский теракт увеличивает только сумму репараций, которые Россия выплатит за совершенные преступления, а не шансы оккупантов остаться на нашей земле", – убежден Зеленский.

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