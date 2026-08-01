Зеленский: ночью удалось сбить лишь одну из 27 баллистических ракет, которые запускала Россия

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку российской армии на Украину в ночь на 1 августа. По его словам, украинские силы ПВО смогли перехватить лишь 1 из 27 баллистических ракет из-за острого дефицита боеприпасов для систем Patriot.

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Глава государства призвал международных партнеров как можно скорее укрепить Украину средствами противоракетной обороны и подчеркнул, что каждый пакет антибаллистических ракет спасает человеческие жизни. Подробностями он поделился в своем Telegram.

В результате удара по Киеву есть погибшие и масштабные разрушения

Зеленский сообщил, что в Киеве и области с ночи продолжается ликвидация последствий очередной вражеской атаки. В результате ударов в столице возникло много пожаров, в частности, разрушениям подверглись семь районов города. Президент подчеркнул, что российские войска в очередной раз нанесли удар по гражданской застройке и жилым домам.

"Повреждены 18 домов, школа, посольство Литвы и объекты инфраструктуры. На данный момент известно, что девять человек погибли в результате этой атаки. Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей ранены. Всем, кому это необходимо, медики оказывают помощь", – говорится в сообщении.

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ПВО сбила лишь одну баллистическую ракету

Украинский лидер подчеркнул, что в течение ночи оккупанты направили на Украину более 30 ракет и 185 беспилотников. При этом защитникам неба удалось сбить лишь одну баллистическую ракету.

"Этой ночью россияне выпустили по Украине 35 ракет, из них 27 баллистических, и 185 ударных дронов различных типов. Главная цель – Киев. Но наносили удары и по Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областям. Только одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить просто потому, что нет ракет для "Петриотов". И именно такой дефицит средств перехвата баллистических ракет только поощряет Россию наносить такие удары, угрожающие жизни людей", – подчеркнул Зеленский.

Президент призвал партнеров к действиям

Он подчеркнул, что Украине крайне необходимы современные средства противоракетной обороны уже сейчас, а не в качестве резерва на будущее. По его убеждению, своевременная поставка такого вооружения поможет сдержать российские атаки и приблизить прекращение войны.

"Каждый пакет с антибаллистическим вооружением спасает жизни наших людей. И каждая ночь, когда его нет, приводит к жертвам. Спасибо всем, кто работает над тем, чтобы наша защита становилась крепче", – подытожил Зеленский.

Напомним, в ночь на субботу, 1 августа, страна-агрессор Россия устроила очередную массированную ракетную атаку на Киев. В столице прогремела серия взрывов. По состоянию на утро известно о девяти погибших, по меньшей мере 30 человек получили ранения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 1 августа Россия устроила новую воздушную атаку на Украину. Противник задействовал 35 ракет и 185 беспилотников. Силы обороны уничтожили 156 вражеских целей.

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