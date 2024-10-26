Зеленский об ударах РФ по Киеву и Днепру: разговорами нельзя остановить агрессию

В течение минувшего вечера и ночи российские террористические войска в очередной раз обстреляли мирные города Украины, что привело к жертвам и раненым. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на эти атаки, подчеркнув, что агрессию нельзя остановить только разговорами.

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Соответствующее сообщение глава государства опубликовал в своих соцсетях. Он отметил, что настоящий мир и безопасность могут быть достигнуты только путем давления на агрессора, силы и решительности.

Зеленский отметил, что в результате обстрелов пострадали Киев, Днепр, Сумщина, Хмельницкая область и другие регионы.

В Днепре была повреждена одна из важнейших больниц страны – больница имени Мечникова, а также жилые дома. К сожалению, среди погибших четыре человека, в том числе ребенок.

В Киеве в результате атаки погибла 14-летняя девочка. Президент выразил соболезнования семьям жертв, отметив, что многие получили ранения, и всем им была оказана необходимая помощь.

После всего, сказанного в Казани, российские убийцы вернулись к своему привычному делу. И это еще раз доказывает, что не разговорами может быть остановлена агрессия, а только решительными действиями в защиту государства и народа, против которых развязана война.

Уже третий год идет эта война, имеющая только одного виновника – Москву. Именно поэтому нужно такое давление на агрессора, которое способно вынудить его к прекращению террора и войны. Надежные мир и безопасность приобретаются только благодаря силе и решительности", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 октября Россия снова атаковала Украину с воздуха. Захватчики запустили по нашему государству почти сотню ударных БПЛА и семь ракет разных типов. Силы ПВО уничтожили 44 российских дронов-камикадзе, еще столько же были локационно потеряны, а один полетел в Беларусь.

Напомним, ночью Россия атаковала Днепр баллистикой. В результате удара повреждены жилые дома и больница. По состоянию на 12:30 26 октября было известно о четырех погибших, среди которых ребенок, и 21 ранений. Среди пострадавших – четверо детей, 17-летний парень находится в тяжелом состоянии.

А накануне вечером стало известно, что российский "Шахед" попал в многоэтажку в Киеве. В доме повреждены квартиры. Погиб ребенок, также есть пострадавшие.

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