Зеленский об уничтоженном российском катере 'Ивановец': эффектное пополнение придонного флота

Президент Владимир Зеленский прокомментировал уничтожение российского ракетного катера "Ивановец" во временно оккупированном Крыму. Удар по нему был нанесен спецназначителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины в ночь на четверг, 1 февраля.

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Глава государства назвал "демилитаризацию" судна пополнением "придонного флота". Такое заявление он сделал во время вечернего видеообращения в четверг, 1 февраля.

"И, конечно, ГУР. Сегодня, кстати, у ребят очередной точный результат – на море. Эффектное пополнение русского придонного флота. Спасибо!" – сказал Зеленский.

Напомним, "Ивановец" в ночь на 1 февраля уничтожили воины спецподразделения "Group 13" ГУР МО Украины. Ракетный катер ЧФ РФ как раз совершал рейд озера Донузлав во временно оккупированном Крыму. В результате ряда прямых попаданий в корпус корабль получил значительные повреждения, дал крен на корму и затонул.

Как сообщал OBOZ.UA, РосСМИ сообщили, что на борту российского катера "Ивановец" были ракеты. По предварительным данным, речь идет о сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракетах "Москит". В то же время, пропагандисты утверждают, что экипаж якобы успел эвакуироваться.

На уничтоженном бойцами Главного управления разведки МОУ ракетном катере "Ивановец" могло находиться до 40 человек экипажа. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы.

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