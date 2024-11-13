Зеленский отреагировал на комбинированный удар РФ по Украине и поблагодарил партнеров за помощь с ПВО

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный удар армии РФ утром среды, 13 ноября. Глава государства заявил, что ответ украинской системы ПВО был эффективным, и поблагодарил партнеров за поддержку соответствующими поставками.

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Соответствующее заявление Зеленский обнародовал в официальном Telegram-канале. "Сегодня утром был очередной комбинированный удар России по нашим городам и был эффективный ответ на него от нашей ПВО", – написал он.

По его словам, защитники неба сбили вражеские баллистические, крылатые ракеты, атаковавшие Киев, а также беспилотники.

В общей сложности РФ применила около 90 ударных дронов для атаки.

И важно, что у наших сил есть чем защищать страну от российского террора. Благодарен каждому из партнеров, кто помогает. людей", – заявил Зеленский.

Президент добавил, что каждое такое проявление эффективности украинского ПВО – это сохраненная жизнь и защищенная инфраструктура.

"И чем больше будет результатов у наших воинов, тем ближе будет окончание войны. Именно так достигается мир благодаря силе", – подытожил украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 ноября РФ устроила новую атаку против Украины, применив почти сотню средств воздушного поражения, в частности, ракеты и БПЛА разных типов. Силы ПВО Украины уничтожили 37 "Шахедов", по две крылатые и баллистические ракеты, еще около полусотни были локационно потеряны.

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