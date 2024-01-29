Зеленский озвучил численность украинской армии

У Украины "миллионная армия", заявил президент Владимир Зеленский. Он назвал цифру в 880 тысяч человек.

Видео дня

Об этом украинский глава сообщил в ходе интервью немецкому телеканалу ARD, записанному в Киеве. Соответствующей видеозаписью 29 января поделился YouTube-канал Офиса президента.

"...У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов человек сейчас, сейчас конкретно 30 миллионов людей работают, а даже может больше, немного. Сказать точно цифру не могу", – сказал гарант.

Конкретное количество украинцев, которые выехали заграницу с самого начала полномасштабной войны, неизвестно. Президент назвал цифру в диапазоне 6,5 – 7,5 миллионов.

"Поэтому мы говорим обо всех людях, кто в Украине. И они все защищают Европу и мир. Абсолютно. На своих рабочих местах", – добавил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– В интервью ARD Владимир Зеленский заявил, что затягивание Соединенными Штатами помощи нашей стране "повлияет на объединенную Европу".

– Президент сказал, что Украина находится в "очень сложном моменте". Россию нужно остановить и геополитически, и финансово, не допустить разрушения Украины, уничтожения нашей нации, глобальной миграции, а также "не допустить третью мировую войну".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!