Зеленский показал видео террора РФ в Украине и призвал мир остановить Путина силой

Страна-агрессор Россия за уходящую неделю применила против Украины почти 630 управляемых авиационных бомб, около 550 ударных дронов и более 100 ракет различных типов. Президент Владимир Зеленский призвал мир остановить РФ силой, чтобы она прекратила этот террор.

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Об этом говорится в посте под видео с последствиями дроновых, авиационных и ракетных российских ударов по украинским регионам. Кадры опубликованы в официальных соцсетях президента.

Зеленский в первую очередь выразил благодарность воинам, которые защищают Украину. А также партнерам, понимающим потребность страны в усилении ПВО для сохранения жизней украинцев.

В то же время он подчеркнул, что только силой Украина и мир смогут прекратить этот российский террор, который начал кремлевский диктатор Путин.

"Сейчас мир должен быть единым и сильным как никогда. Только силой мы вместе можем вынудить Россию и ее союзников отказаться от террора и достичь справедливого мира", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 декабря Россия совершила массированную атаку на Украину, запустив 93 ракеты разного типа и почти 200 ударных дронов. Их целью стала энергетическая инфраструктура и транспортные сети, в том числе на западе страны.

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