Зеленский прокомментировал слухи о замене Буданова и Умерова и высказался о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг намерения сменить начальника Главного управления разведки и министра обороны Украины. Вопрос об отставке Кирилла Буданова и Рустема Умерова, по словам главы государства, не поднимался вообще.

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Также глава государства очертил текущую ситуацию на фронте. Об этом он говорил в ходе встречи с представителями СМИ.

Когда Зеленский спросил, планировал ли он снять с должности Буданова и заменить министра обороны, он ответил отрицательно.

"Я не собирался это делать. Я не собирался менять Буданова. Информация эта гуляла, да. По Умерову не было тоже такого вопроса", – заверил президент.

В то же время он рассказал журналистам о ситуации на фронте: самая сложная она сейчас в Донецкой области.

"На Харьковском направлении, считаем, что ситуация стабилизирована. Хотя на Купянском они там иногда в такие маневры идут – в одну, в другую сторону. На востоке – давят. На Курском – наши выполняют свои задачи и будут их выполнять столько, сколько потребуется. Это важный аспект, им нужно это делать", – подчеркнул Зеленский.

В то же время президент отметил, что Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны на Черном море, сейчас на это направлены серьезные усилия украинских дипломатов и должностных лиц.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о стратегической цели Курской операции. По его словам, чтобы остановить войну, необходимо, чтобы она вернулась туда, откуда пришла – на территорию РФ. И Курская операция Украины обеспечила такое возвращение. И вместо планируемой Кремлем "буферной зоны" на украинской земле эта зона создается в России.

К тому же Курская операция позволила решать еще одну сверхважную задачу: активизировать обмены пленными. Ведь украинские воины в РФ активно пополняют обменный фонд, давая шанс большему числу побратимов поскорее вернуться домой из российского плена.