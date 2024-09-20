Зеленский провел Ставку: говорили о 'критических' вопросах энергетики и производстве оружия

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами, президент Украины Владимир Зеленский 20 сентября провел очередное заседание Ставки. На заседании обсуждались вопросы энергетики страны, производство оружия, а также размещение в регионах новых систем противовоздушной обороны.

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Об этом рассказал сам президент Украины. По определению Зеленского, на "важной Ставке" рассматривались "вопросы, имеющие критическое значение для крепости Украины".

"Первое – защита энергетики этой зимой. Были все основные представители отрасли. Докладывали премьер-министр Денис Шмигаль, министр энергетики Герман Галущенко. Рассмотрели состояние инженерной защиты объектов, календарь завершения укреплений, размещение РЭБ и ПВО, в том числе с учетом систем Patriot, которые мы ожидаем в ближайшее время", – отметил Верховный Главнокомандующий.

По словам президента, второй важной темой заседания было собственное производство ракет, дронов и средств РЭБ. По этому поводу докладывали вице-премьер Михаил Федоров, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига.

Как отметил Зеленский касаемо украинского производства оружия, "есть решения, которые позволят нашей промышленности максимально реализовать свой потенциал". Это, в частности, долгосрочные контракты от государства и привлечение иностранных инвестиций.

"И, конечно, фронт. Доклад главкома Александра Сырского по всем основным направлениям. Доклады представителей разведок – Кирилла Буданова и Олега Иващенко", – сообщил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, только за прошедшие сутки Силы обороны Украины превратили в металлолом 214 единиц военной техники и вооружение оккупационной армии РФ. Во время боев обезвредили около 1340 захватчиков. Таким образом, всего на нашей земле ВСУ положили примерно 639 480 личного состава российских захватчиков.

Также в сеть попал список ликвидированных в Украине кафиров из 26-го танкового полка 47-й танковой дивизии ВС РФ, базирующегося в Мулино. Он содержит информацию о 94 россиянах, ставших "грузом 200" в период с 1 января по 1 августа 2024 года.

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