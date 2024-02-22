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Зеленский провел заседание Ставки с Сырским и Будановым: говорили об Авдеевке, Крынках и истребителях F-16

Марина Погорилко
War
2 минуты
909
Зеленский провел заседание Ставки с Сырским и Будановым: говорили об Авдеевке, Крынках и истребителях F-16

В четверг, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники подробно рассмотрели ситуацию по всем направлениям фронта, а также обсудили поступления и расходы оружия.

Детали заседания глава государства обнародовал в Telegram. В частности, он отметил, что заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского и руководитель Главного управления разведки Кирилла Буданова. Главный разведчик страны проинформировал президента о планах врага.

"Подробно рассмотрели ситуацию на Авдеевском и Южном направлениях. Авдеевка – новая линия обороны, укрепление рубежей, дальнейшие намерения врага. Крынки – наши морские пехотинцы надежно держат плацдарм. Враг смог лишь на дезинформационную операцию", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что заслушал отдельный закрытый доклад по самолетам F-16 для Украины: количество в первой партии и сроки поставки. Кроме того, речь шла о подготовке инфраструктуры и персонала, календаре дальнейшего обучения пилотов, техников и получении следующих самолетов.

Зеленский провел заседание Ставки с Сырским и Будановым: говорили об Авдеевке, Крынках и истребителях F-16

Напомним, Зеленский на передовой дал интервью главному политическому ведущему FOX News Брету Байеру. Он отметил, что последний год был самым сложным для Украины, и, несмотря на это, мы имеем много достижений. В частности, страна разблокировала Черное море для зерновых маршрутов, уничтожила много вражеских кораблей и гордится героической работой своих войск. В противовес Россия имеет единственное – взятие Авдеевки – самое большое завоевание Москвы за девять месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский "готовит большой аудит" армии. Оказалось, что многие из военных, кто должен быть на фронте, на нем не был.

– Зеленский 25 февраля планирует провести большую конференцию военно-политического руководства Украины. В ней примут участие премьер-министр, глава Верховной Рады, главы СБУ, ГУР, Минстратпрома, Мининфраструктуры, а также первая леди.

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