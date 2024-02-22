Зеленский провел заседание Ставки с Сырским и Будановым: говорили об Авдеевке, Крынках и истребителях F-16

В четверг, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники подробно рассмотрели ситуацию по всем направлениям фронта, а также обсудили поступления и расходы оружия.

Детали заседания глава государства обнародовал в Telegram. В частности, он отметил, что заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского и руководитель Главного управления разведки Кирилла Буданова. Главный разведчик страны проинформировал президента о планах врага.

"Подробно рассмотрели ситуацию на Авдеевском и Южном направлениях. Авдеевка – новая линия обороны, укрепление рубежей, дальнейшие намерения врага. Крынки – наши морские пехотинцы надежно держат плацдарм. Враг смог лишь на дезинформационную операцию", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что заслушал отдельный закрытый доклад по самолетам F-16 для Украины: количество в первой партии и сроки поставки. Кроме того, речь шла о подготовке инфраструктуры и персонала, календаре дальнейшего обучения пилотов, техников и получении следующих самолетов.

Напомним, Зеленский на передовой дал интервью главному политическому ведущему FOX News Брету Байеру. Он отметил, что последний год был самым сложным для Украины, и, несмотря на это, мы имеем много достижений. В частности, страна разблокировала Черное море для зерновых маршрутов, уничтожила много вражеских кораблей и гордится героической работой своих войск. В противовес Россия имеет единственное – взятие Авдеевки – самое большое завоевание Москвы за девять месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский "готовит большой аудит" армии. Оказалось, что многие из военных, кто должен быть на фронте, на нем не был.

– Зеленский 25 февраля планирует провести большую конференцию военно-политического руководства Украины. В ней примут участие премьер-министр, глава Верховной Рады, главы СБУ, ГУР, Минстратпрома, Мининфраструктуры, а также первая леди.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!