Зеленский раскроет депутатам не все детали Плана победы: Подоляк рассказал об ограничениях

Президент Украины Владимир Зеленский действительно выступит в Верховной Раде с презентацией Плана победы. Однако глава государства представит не весь документ.

Видео дня

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он уточнил, что в частности президент не будет говорить о "приложениях документа".

"Есть приложения, которые, безусловно, не будут публично обсуждаться. Это все, что касается математической части. То есть какое именно количество оружия, в каком виде оно должно быть предоставлено Украине", – сказал советник ОП.

Также Подоляк заявил, что план победы составлен исходя из "логики этого этапа войны и ее завершения".

"Войну можно закончить, только заставив Россию осознать, что будет дальше", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент будет выступать в парламенте Украины 16 октября. Он впервые публично представит План победы в Украине. И хотя основные акценты документа украинцам уже известны, президент должен предоставить дополнительные детали.

В ходе визита в США Зеленский представлял План победы президенту Джо Байдену, а также обоим кандидатам в президенты Штатов. Подводя итог поездке, украинский лидер тогда говорил, что можно лишь силой заставить Россию уважать правила, а Украина получила полную поддержку стратегии приближения мира.

Со своей стороны государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил, что США тщательно изучают представленный Зеленским План победы. Вашингтон также определяется с дальнейшими шагами, которые бы помогли украинцам победить в войне с Россией.

Ранее Зеленский подтвердил, что получение приглашения в НАТО является частью Плана победы. По мнению главы государства, приглашение Украины в НАТО и будущее членство были бы реальными шагами к миру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!