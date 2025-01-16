Зеленский рассказал, на каком направлении фронта ситуация самая сложная, и указал на главную потребность

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сложная ситуация на фронте сейчас наблюдается на востоке страны. Хотя Россия несет значительные потери, она и имеет большую концентрацию своих войск.

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Об этом он рассказал в интервью польским СМИ. Зеленский подчеркнул, что на востоке Украины ситуация очень напряженная.

Однако, по его словам, именно на востоке Россия несет большие потери, и чтобы захватить территории Украины, им нужно гораздо больше человеческих ресурсов.

"Безусловно, чтобы увлечь нас им и нужно в разы больше людей, иначе они ничего не смогут сделать. И, безусловно, здесь помогают оружие и технологии, благодаря нашим технологическим шагам вперед мы сдерживаем их на востоке, там, где очень сложно. Но там не хватает помощи и прежде всего этот вопрос не просто людей", – сказал Зеленский.

В то же время, президент отметил, что есть определенные трудности с поставкой оружия и техники для украинских войск. По его словам, некоторые бригады укомплектованы оружием только на 60-70%, а некоторые нужные поставки не поступили из-за медленных решений на международном уровне. В частности, замедленные процессы в США в конце 2023 – начале 2024 года привели к тому, что украинские войска имели меньшее вооружение и ресурсов для защиты.

Президент также упоминал успехи украинских войск на Харьковщине, где российская операция была остановлена, и на Курском направлении, где украинцы создали буферную зону и смогли удержать врага на расстоянии.

"Но РФ понесла большие потери, россияне потеряли инициативу на Харьковском направлении, их операция была остановлена нашими военными. Так же как они хотели с севера нашего государства оккупировать наш большой город Сумы, там мы вышли контрдействия в Курской области. Смогли занять соответствующие барьеры и 6 месяцев там наши военные стоят, чем вернули войну обратно в РФ и совершили буферную зону между нашими государствами на территории РФ", – сказал он.

Зеленский отметил, что сегодня Украина активно противостоит хорошо укомплектованной группировке российских войск на востоке страны. По его словам, ситуация для России сложна, и это видно из того, что она начала вовлекать в войну другие страны.

"Мы видим 12 тысяч военных КНДР, которые приехали в Украину воевать против нас, 4 тысячи – уничтожены. Они понесли большие потери. В одном Курском направлении Россия потеряла 30-35 тысяч. Безусловно, у нас есть потери. Безусловно, когда у тебя есть раненые, убитые – надо учить людей и пополнять. Это вызов, он понятен", – добавил он.

Напомним, на фронте за прошедшие сутки было зафиксировано 124 боевых столкновения, больше всего вражеских атак Силы обороны отбили на Покровском направлении. Защитники наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW, в течение боев 15 января войска РФ продвинулись в направлениях Боровой, Временного Яра и Торецкого. Аналитики назвали, какие подразделения русской армии действуют на этих участках фронта.

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