Зеленский: Украине нужна победа над врагом и на море

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к выпускникам Института ВМС Национального университета Одесской морской академии. Глава государства поблагодарил офицеров за то, что они будут защищать страну на морском направлении в составе ВМС Украины и морской охраны ГПСУ.

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Зеленский подчеркнул, что нашей стране нужна победа над врагом в море так же, как и на земле и в небе. Об этом говорится в обращении президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам президента, российские корабли в акватории Черного моря уже осознали, что их ждет одна перспектива – повторение судьбы ракетного крейсера "Москва".

"Российский черноморский флагман уже продемонстрировал, что ожидает любую посудину, которая будет угрожать Украине, и только вопрос времени, когда он повторит курс "Москвы", – отметил глава государства.

Президент добавил, что Силы обороны и безопасности доказали, что украинский остров Змеиный не будет терпеть вражеского флага. Зеленский подчеркнул, что битва за море продолжается, однако Украина обязательно одержит победу над врагом.

Напомним, министр обороны Алексей Резников намекнул на планы Украины получить от партнеров боевые корабли. Он выразил убеждение, что в вопросе военной помощи невозможное со временем становится возможным.

Ранее сообщалось, что Нидерланды передадут Украине два минных тральщика класса Alkmaar. Они используются для обезвреживания мин и береговой охраны украинских акваторий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Британия еще в 2021 году передала Украине два минных корабля класса Sandown. В конце января 2023 года они впервые вышли в море под сине-желтым флагом – суда назвали в честь Черкасс (бывший HMS Shoreham) и Чернигова (бывший HMS Grimsby).

К слову, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный напомнил, как в прошлом году 24 марта украинские защитники уничтожили российский большой десантный корабль "Саратов". На тот момент он стоял в порту временно оккупированного Бердянска на юге Запорожской области.

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