Зеленский в Хмельницком встретился с пограничниками и вручил им награды. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Хмельницкую область встретился с пограничниками и курсантами Национальной академии ГНСУ имени Богдана Хмельницкого. Глава государства приветствовал их с Днем Государственной пограничной службы, который Украина отмечала на этой неделе.

Зеленский поблагодарил пограничников за защиту рубежей и мужество, проявленное в боях с российскими оккупантами и вручив им награды. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Благодарю каждое подразделение, каждого солдата и командира Государственной пограничной службы Украины за то, что вы действительно прочная опора для нашего государства. Именно так должно оставаться и дальше: мы все ожидаем от вас точно не меньшего профессионализма и не меньшей способности приумножать украинский опыт стойкости и побед в боях против оккупанта", – сказал президент.

Глава государства вручил ордена "Золотая Звезда" с присвоением звания Герой Украины двум военнослужащим: подполковнику Дмитрию Олексюку и мастер-сержанту Олегу Пришневскому.

Дмитрий Олексюк под плотным огнем врага, несмотря на минирование и постоянную работу ударных дронов, провел эвакуацию с поля боя 34 погибших и 105 тяжелораненых собратьев. Олег Пришневский в январе этого года на Авдеевском направлении отдал приказ подчиненным вынести до укрытия раненых собратьев, а сам прикрывал их уход огнем из пулемета.

Также двое пограничников получили награды президента "Крест боевых заслуг": полковник Андрей Бижик и штаб-сержант Дмитрий Швец.

Личный состав Андрея Бижика мужественно держал оборону в районе Водяного, Угледара, Новомихайловки, Авдеевки и Красногоровки. Подразделения под его руководством уничтожили 43 единицы бронетехники, около 300 окупантов и российский Су-25.

Дмитрий Швец отражал вражеские атаки в Донецкой области. В одном из боев получил ранения, но, несмотря на это, оказал помощь раненым собратьям и эвакуировал их к укрытию.

Еще шестерым военнослужащим Зеленский вручил ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и восемью – ордена "За мужество" ІІІ степени.

Награду "За мужество и отвагу" получили три подразделения: 15-й мобильный пограничный отряд, 7-й пограничный Карпатский отряд и Управление разведки Администрации Государственной пограничной службы Украины.

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших защитников и защитниц Украины.

Также Владимир Зеленский пообщался с лицеистами, курсантами и преподавателями Национальной академии Государственной пограничной службы имени Богдана Хмельницкого.

"Наши пограничники проявили себя на самом высоком уровне ради защиты нашего государства, наших людей и продолжают свою достойную службу Украине. Спасибо всем воинам Государственной пограничной службы!", - сказал глава государства.

Также Владимир Зеленский в Хмельницком осмотрел технику, используемую украинскими пограничниками для защиты нашего государства.

"Гордимся каждым нашим воином! Спасибо всем, кто придает Украине еще большую силу!", - сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 мая президент Украины Владимир Зеленскийприбыл с визитом в Хмельницкий. Там он провел совещание по ситуации с безопасностью в регионе и заслушал детальные доклады по ПВО и РЭБ на ключевых объектах в области. Также глава государства побывал в больнице, где лечат украинских военных после травм и вручил воинам государственные награды за службу. Он поблагодарил медиков, возвращающих к жизни наших воинов.

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