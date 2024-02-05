Зеленский в Кропивницком обсудил усиление ПВО и наращивание РЭБ. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский провел оперативное совещание в Кропивницком. Отдельно обсуждался вопрос защиты объектов критической инфраструктуры региона от российских атак, усиления противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы.
Об этом гарант сообщил на своем канале в Telegram в понедельник, 5 февраля. Пресс-служба поделилась видео совещания президента.
"Кировоградщина – один из тех регионов, который активно помогает стране выстоять как экономически, так и в плане безопасности. Область восстанавливает потенциал своих предприятий. Обсудили вопросы помощи внутренне перемещенным лицам, около 90 тысяч которых остались жить на Кировоградщина. Важно сохранение и создание рабочих мест.
Отдельно пообщались касательно защиты объектов критической инфраструктуры, усиления ПВО. Важно наращивать системы РЭБ", – рассказал Зеленский.
Глава страны поблагодарил каждого и каждую, "кто ежедневно придает силы нашему государству".
Как писал OBOZ.UA:
– 4 февраля стало известно о поездке президента Владимира Зеленского на передовую. Гарант посетил Работино на Запорожье.
– Вечером 4 февраля глава государства был с рабочим визитом в Кривом Роге на Днепропетровщине.
– Утром 5 февраля стало известно, что Зеленский посетил центр подготовки мобильных огневых групп в Днепропетровской области.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!