Зеленский в Кропивницком обсудил усиление ПВО и наращивание РЭБ. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел оперативное совещание в Кропивницком. Отдельно обсуждался вопрос защиты объектов критической инфраструктуры региона от российских атак, усиления противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы.

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Об этом гарант сообщил на своем канале в Telegram в понедельник, 5 февраля. Пресс-служба поделилась видео совещания президента.

"Кировоградщина – один из тех регионов, который активно помогает стране выстоять как экономически, так и в плане безопасности. Область восстанавливает потенциал своих предприятий. Обсудили вопросы помощи внутренне перемещенным лицам, около 90 тысяч которых остались жить на Кировоградщина. Важно сохранение и создание рабочих мест.

Отдельно пообщались касательно защиты объектов критической инфраструктуры, усиления ПВО. Важно наращивать системы РЭБ", – рассказал Зеленский.

Глава страны поблагодарил каждого и каждую, "кто ежедневно придает силы нашему государству".

Как писал OBOZ.UA:

– 4 февраля стало известно о поездке президента Владимира Зеленского на передовую. Гарант посетил Работино на Запорожье.

– Вечером 4 февраля глава государства был с рабочим визитом в Кривом Роге на Днепропетровщине.

– Утром 5 февраля стало известно, что Зеленский посетил центр подготовки мобильных огневых групп в Днепропетровской области.

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