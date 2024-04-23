Зеленский встретился с министром предпринимательства Дании: о чем договорились. Видео

Во вторник, 23 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с министром предпринимательства Дании Мортеном Бедскоу. Стороны обсудили пути защиты Украины от российского террора.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram. Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на помощь Дании в поиске дополнительных систем ПВО для Николаевской области и отметил эффективность реализации патроната Дании над восстановлением региона.

Также отдельно были обсуждены перспективы расширения датского бизнеса и привлечения новых инвестиций в Украину. Президент поблагодарил правительство и народ Дании за поддержку, которую они оказывают Украине с самого начала полномасштабного вторжения России.

Бедскоу сообщил, что датское правительство решило выделить дополнительное финансирование в размере почти 380 млн евро для украинского механизма Экспортно-инвестиционного фонда Дании. Механизм полностью покрывает риски для датских экспортеров и инвесторов, а также предоставляет финансирование украинским частным компаниям и госучреждениям.

"Важно, что во время визита господина министра сопровождают руководители датских компаний – крупнейших инвесторов в экономику Украины. Ваша активность на украинском рынке впечатляет. Своими инвестициями вы подаете пример другим партнерам и инвесторам", – отметил президент.

Напомним, британская газета The Telegraph сообщила, что Великобритания отправила в Украину крупнейшую с 2022 года партию пожарной техники и оборудования. Колонна из 33 автомобилей, в том числе 20 пожарных машин, отправилась в путь утром во вторник, 23 апреля. В нее привлечены более 100 волонтеров из 15 пожарных служб, пожертвовавших оборудование, а также организация Fire Aid.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание CNN сообщило, что значительная часть оружия, которую США должны передать Украине в рамках пакета помощи на 61 млрд долларов, заранее разместили на складах в Германии и Польше. Благодаря этому ее поставки Украине будут значительно ускорены.

– Министерство обороны Литвы сообщило о передаче украинской армии бронетранспортеров M577. В правительстве страны подчеркнули, что с начала полномасштабного вторжения России предоставили Украине помощь в 1 млрд евро.

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