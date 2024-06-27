'Зеленый свет для диктаторов': у Байдена ответили на 'мирный план' советников Трампа по Украине

В администрации американского президента Джо Байдена прокомментировали так называемый план завершения войны в Украине, который представили советники Дональда Трампа. В Белом доме сказали, что позиция нынешнего главы Штатов очень четкая – решение о возможных переговорах должна принимать только Украина.

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Как отметил советник Белого дома Джон Кирби на брифинге 26 июня, действующая администрация придерживается принципа "ничего об Украине без Украины", передает Укринформ. Байден уверен, что Киев не нужно склонять к переговорам с агрессором и тем более просить страну уступить свои территории.

"Мы не будем заставлять Украину уступать свою территорию, потому что мы понимаем: если Путину позволить завоевать Украину и подчинить ее народ, любую часть ее народа, последствия будут серьезными", – сказал он.

По словам Кирби, это выглядело бы как "зеленый свет" для диктаторов с агрессивными планами по всему миру.

Сейчас президент США Джо Байден понимает, что "чем сильнее будет позиция Украины на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров", добавил представитель Белого дома.

Напомним, что "план" прекращения войны в Украины, который представили советники кандидата в президенты США Дональда Трампа, предусматривает ограничение военной помощи, если Киев не пойдет на переговоры с Москвой. Отказ же России от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины.

Также там говорится о том, что прекращение огня будет основано на линиях фронта на момент начала мирных переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, в избирательном штабе Дональда Трампа заявили, что в случае его победы на выборах приоритетом его второго срока будет окончание войны в Украине. В то же время там утверждают, что страны Европы должны вносить больший вклад в безопасность.

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