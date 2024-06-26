'Сделает все необходимое': у Трампа объяснили, как он видит окончание войны в Украине

В избирательном штабе Дональда Трампа заявили, что в случае его победы на выборах приоритетом его второго срока будет скорейшее окончание войны в Украине. В то же время там утверждают, что страны Европы должны вносить больший вклад в безопасность.

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Соответствующее заявление в штабе Трампа озвучили в ответ на запрос "Голоса Америки". "Президент Трамп неоднократно заявлял, что главным приоритетом его второго срока будет как можно быстрее договориться о прекращении российско-украинской войны", – ответили журналистам от имени Стивена Ченга, директора по коммуникациям избирательного штаба Трампа.

Также в штабе 45-го президента США заявили: Трамп считает, что страны Европы должны платить большую долю расходов, связанных с войной в Украине, "поскольку США заплатили гораздо больше, что несправедливо по отношению к нашим налогоплательщикам".

Кроме того, отмечается, что Трамп "сделает все необходимое, чтобы восстановить мир и восстановить американскую силу и сдерживание на мировой арене" и он якобы "единственный человек, который может это сделать".

"Война между Россией и Украиной никогда бы не произошла, если бы Дональд Трамп был президентом. Так грустно", – заявили в избирательном штабе политика, повторив предварительные заявления самого Трампа.

Как писал OBOZ.UA, советники Трампа представили ему свои предложения по завершению войны в Украине, которая предусматривает побуждение как можно быстрее начать мирные переговоры, о чем сообщило агентство Reuters.

План предусматривает ограничение военной помощи, если Украина не пойдет на переговоры с РФ. И наоборот, в Трампе планируют предупредить Москву, что ее отказ от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины.

Действующий президент США Джо Байден, главный соперник Трампа на выборах, заявляет о поддержке Украины и обещает поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Однако эта поддержка пошатнулась, когда республиканцы в Конгрессе шесть месяцев не утверждали пакет помощи в 61 млрд долларов.

Согласно недавнему опросу Fox News, Байден опережает Трампа на 2% в президентской гонке. За него готовы проголосовать 50% избирателей, тогда как за Трампа – 48%.

Напомним, недавно Трамп заявил о своем намерении прекратить американскую помощь Украине "еще до того, как войдет в Белый дом".

Ранее The Washington Post писала, что "мирный план" Трампа состоит в намерении надавить на Украину, чтобы она уступила часть своей территории в пользу РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя такую информацию, заявлял, что любой "мирный план", допускающий территориальные уступки России, неприемлем.

По словам Зеленского, такие планы Трампа завершить войну в Украине могут ударить и по позиции США в мире, ведь в случае победы российского агрессора президент США будет выглядеть "лузером".

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