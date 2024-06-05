Ждал эвакуации 21 день: пограничники взяли в плен раненого оккупанта в Волчанске. Видео

Украинские пограничники взяли в плен раненого оккупанта в Волчанске на Харьковщине. Он ждал, что его эвакуируют "свои", но так и не дождался.

Видео взятия в плен 5 июня обнародовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. В ведомстве рассказали, что пленному 34 года, он оказался уроженцем Тверской области РФ.

В оккупационной армии РФ служил в должности стрелка.

Пленный рассказал, что основная мотивация воевать против Украины – это заработок.

Его подразделение пересекло границу Украины 10 мая на Харьковщине.

Ранение от сброса с дрона пленный получил 12 мая, сослуживцы бросили его в одном из зданий Волчанска.

На опубликованном видео видно, что мужчина уже стоял с поднятыми руками, когда его обнаружили бойцы ГПСУ. Он рассказал, что его зовут Эдик.

"За этим домом на меня дрон скинул. Меня ранило в руку насквозь, в бочину, там еще осколок остался. Мне сказали, оставайся здесь. Ну я думал заберут или че", – сказал он военным.

В ГПСУ добавили, что во время штурмовых действий пограничники "Стальной границы" в Волчанске также отбили четыре вражеских огневых позиции и уничтожили шестерых оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в группировке войск "Хортица" информировали, что в воскресенье Силы обороны Украины взяли в плен около 60 оккупантов неподалеку Волчанска.

В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 10:30 среды 5 июня сообщается, что в районе Волчанска продолжается бой, ситуация контролируемая. Украинские защитники продолжают меры по усилению переднего края обороны.

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