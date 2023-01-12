Жданов оценил шансы ВСУ удержать Соледар

В настоящее время шанс украинской армии удержать город Соледар в Донецкой области – пятьдесят на пятьдесят. Главная проблема – в управлении войсками.

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Соледар важен для Кремля как некий символ, благодаря которому мобилизация в РФ может быть более эффективной. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов.

"С Соледаром ситуация пятьдесят на пятьдесят. Потому что у нас есть проблемы в организации обороны, проблемы в управлении войсками с нашей стороны. Это отмечают и многие западные аналитики. В принципе, войск достаточно, но есть проблемы", – пояснил он.

"На сегодняшний день (12 января, – Ред.) наши войска отошли от центра Соледара. Бои сместились на западную часть этого населенного пункта", – сообщил Жданов. Несмотря на это, эксперт подчеркнул, что у украинской армии есть реальный шанс удержать Соледар.

Отвечая на вопрос, почему для врага настолько важен этот населенный пункт, Жданов заявил, что дело в особом символизме. На фоне тотальных неудач оккупанта в Украине этот небольшой успех можно было бы использовать в целях мотивации россиян продолжать воевать против "нацистов и бандеровцев" в нашей стране.

"Соледар, Бахмут… Любой населенный пункт сегодня для Российской Федерации – это символ. Им нужна победа для того, чтобы мотивировать общество на продолжение войны", – убежден Жданов.

"Например, Путину надо объявить вторую волну мобилизации. Но сегодня нет оснований для этого, нет побед. Что сказать россиянам? Мы проигрываем – идите в военкомат? Нет, так никто не пойдет. Но если так: "смотрите, сегодня мы взяли Соледар, а завтра мы возьмем Киев, надо добить националистов и бандеровцев в их берлоге" - да, это мотив", – пояснил он.

Полную версию интервью с Олегом Ждановым скоро читайте на OBOZREVATEL.

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