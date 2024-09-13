Жителям Суджи показал фильм о преступлениях армии РФ в Буче: как они отреагировали. Видео

Новый украинский документальный фильм "По ту сторону мира" о преступлениях российских оккупантов в Буче, созданный командой сил ТрО, показали жителям российской Суджи. Их реакцию на правду тоже сняли. Таким образом, была создана еще одна документальная лента – как в России воспринимают правду о войне.

Видео дня

Это сделали журналисты "Украинского Свидетеля". Именно они вместе с украинскими военными пообщались с горожанами и узнали их мнение относительно войны, которая начинает возвращаться к жителям страны-агрессора.

В Судже после того, как сюда вошли Вооруженные силы Украины, осталось немало местных. По их словам, россиян никто не эвакуировал, и власти их просто бросили на произвол судьбы.

"Локня, Свердликово, Лебедевка – сидим без света и воды. Нас бросили, мы теперь вроде как пропали без вести. Спасибо, что украинская армия нам помогает. Потому что украинцы нормальные люди", – говорит одна из местных жительниц.

Как сообщал OBOZ.UA, в РФ рассказы о расстрелах и пытках гражданского населения российскими военными в Буче назвали фейком, и сажают за распространение такой информации в тюрьму. Неудивительно, что и в Судже люди не знали, что конкретно делают их военные преступники в Украине.

А когда узнали, просмотрев "По ту сторону мира", начали рыдать и попросили воды.

По мнению суджан, если показывать такие фильмы по всей России, возможно, что-то изменится, но люди уверены, что действующий режим при любых обстоятельствах "такое никогда не покажет".

По словам местных жителей, российская пропаганда им рассказывала, что в соседней Лебедевке украинцы загнали гражданских в местный клуб и подожгли.

Но даже несмотря на собственный опыт жизни во время боевых действий, суджане уверены, что российско-украинская война есть "игры политиков", которые "никак не наиграются, пока страдает простой народ".

Напомним: ISW отметили, что наступательная операция ВСУ в Курской области заставляет Россию передислоцировать силы с украинского фронта. Следующие этапы боевых действий на территории РФ, вероятно, потребуют от Кремля дополнительных сил (около 20 тыс.) и средств в этом районе, что выгодно для Украины.

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, эксминистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что в результате успешной военной операции ВСУ в Курской области России позиция Украины точно усилилась. Имидж российского диктатора Владимира Путина взорван.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук считает, что наступление кафиров на Донецком направлении и Курская операция ВСУ в России - это противостояние нервов. Эта ситуация – игра на повышение ставок. Кто первым примет политическое решение сменить стратегию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!