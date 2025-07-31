Жизнь оборвалась очень рано: в Киеве в результате вражеского удара погибла полицейская. Фото

В результате террористической атаки по Киеву в ночь с 30 на 31 июля в Святошинском районе погибло 15 человек. В частности, полицейская Лилия Степанчук. Ее отец до сих пор находится под разрушенными стенами их квартиры.

Об этом сообщили в Патрульной полиции. Там отметили, что это ужасная и невосполнимая потеря в семье правоохранителей. Жизнь Лилии оборвалась очень рано.

"Во время ночного вражеского обстрела мы потеряли нашу коллегу. Патрульную полицейскую Лилию Степанчук. Она вместе со своим отцом находилась под завалами. До последней минуты мы верили и надеялись на чудо. Которого уже никогда не произойдет...Лилию убила проклятая ракета", – добавили в полиции.

Что известно о погибшей полицейской

Лилия работала инспектором взвода №2 роты №3 батальона № 1 полка № 2 (по обслуживанию левого берега) управления патрульной полиции в городе Киеве Департамента патрульной полиции. В ряды полиции присоединилась в 2017 году. Она была верной присяге, надежной напарницей и настоящим примером преданности своему делу.

"Светлая, добрая, всегда готова помочь. Именно такой мы запомним Лилию. Ее жизнь оборвалась очень рано, из-за руснявой ракеты, которая безжалостно попала в многоэтажку. Мы будем вечно помнить и никогда не простим. Наша память о ней – в сердцах навсегда. Искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал Лилию. Вечная память", – резюмировали печальную весть коллеги погибшей.

Что предшествовало

До 15 человек возросло количество погибших в результате ночного российского обстрела Киева. Среди них двое детей. Один из погибших шестилетний Матвей Марченко из Святошинского района. Мальчик занимался каратэ, имел двух братьев, среди которых был самым младшим.

Пострадали 145 человек, в том числе 14 детей. На местах вражеских ударов продолжаются аварийно-спасательные работы. Информация обновляется.

Пятница, 1 августа, объявлена в Киеве Днем траура по жертвам российского массированного обстрела, который состоялся в ночь на 31 июля.

Президент Владимир Зеленский отметил, что мир в очередной раз увидел российский ответ на призывы Украины, Европы и Соединенных Штатов к миру. Глава государства констатировал, что при таком отношении РФ мир без силы невозможен.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг во время этой атаки применил 317 средств воздушного нападения, в том числе 309 "Шахедов" (и беспилотников-имитаторов) и восемь крылатых ракет "Искандер-К". Силы ПВО сбили три ракеты и обезвредили 288 БПЛА.

Начальник управления коммуникаций командования ВС Вооруженных сил Юрий Игнат пояснил: "Искандер-К" не менее опасны, чем баллистические "Искандер-М", из-за короткого времени подлета и использования на сверхнизких высотах. Эти особенности делают указанные ракеты малозаметными для противовоздушной обороны.

Как ранее писал OBOZ.UA, последствия попаданий зафиксированы в четырех районах Киева. Там разрушены многоэтажки, повреждены школа и детский сад, выбило стекла в детском медучреждении.

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