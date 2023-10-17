'100 человек положили всего за несколько дней': оккупант пожаловался жене на значительные потери в армии РФ. Перехват

Армия страны-агрессора РФ продолжает нести большие потери в Украине – всего за несколько дней в одном из российских подразделений стало меньше на 100 человек. При этом командованию оккупантов безразлично, что происходит с личным составом – раненых не эвакуируют, а тела погибших так и остаются лежать на поле боя.

Об этом стало известно из телефонного разговора военного РФ с женой, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца). Он рассказал, что все территории, которые они смогли захватить, украинские военные уже вернули под свой контроль.

"Штурм провален, все в говне, всех убили. Всем вообще насрать на нас, на наступление – пох*й. Никого больше нет: ни 2-й, ни 3-й…за зеками никого нет, все про*бано", – так оккупант описал ситуацию на передовой.

Он также пожаловался, что его подразделению не подвозили продовольствие уже три недели, а воду – неделю. Из-за этого российские солдаты могут думать только о том, что они хотят есть и пить. Обессиленные, они снимают бронежилеты и ходят без них.

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"Вот и вся война нах*й. Какая страна, такая и армия *бучая", – резюмировал военный РФ.

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Как сообщал OBOZ.UA, жена российского военного пожаловалась на потери в армии страны-агрессора. Она рассказала про одного своего знакомого, целый взвод которого отминусовали воины Сил обороны Украины.

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