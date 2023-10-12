'У них целый взвод разъ*бали': жена оккупанта пожаловалась на потери в армии РФ. Перехват

Жена очередного российского военного, которого диктатор Владимир Путин отправил воевать в Украину, пожаловалась на потери в армии страны-агрессора. Она рассказала про одного своего знакомого, целый взвод которого отминусовали воины Сил обороны Украины.

Перехват телефонного разговора россиянки опубликовали на официальном Youtube-канале Главного управления разведки в четверг, 12 октября. Она сказала, что все оккупанты в этом взводе или ранены или ликвидированы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сам же ее знакомый получил очень сильную контузии и, скорее всего, воевать против защитников Украины больше не будет. Зато "память" о решении захватывать чужие города и убивать украинский народ, останется с преступником еще надолго.

"А помнишь Андрюшку? Молодой, 21 год.. Ксюши парень, штурмовик. У них тоже целый взвод короче, разъ*бали, все 200-300. А его сейчас вывели на границу. И, скорее всего, его будут отпускать домой, потому что его сильно контузило и он с*ит кровью", – сказала она.

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Россиянка также рассказала, что под огнем Вооруженных сил Украины не выдерживают даже самые "опытные" оккупанты.

"Там еще сегодня написали про какого-то Седого что ли.. То, что, них*я себе, даже он ранен. Вру, это был Грешник. Так преподнесли типа "даже Грешник 300". Но у него легкие... Остался там", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, высокопоставленный чиновник НАТО заявил, что за время полномасштабной войны армия России потеряла в Украине более 300 тысяч солдат и наемников. Цифры потерь у захватчиков в разы превышают те, что несут Силы обороны, защищая свою землю.

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