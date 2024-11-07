76-я десантно-штурмовая дивизия РФ переводит операторов FPV-дронов в штурмовики - 'Атеш'

Российская 76-я десантно-штурмовая дивизия, развернутая в Запорожском направлении, изменила тактику использования личного состава. Там операторов FPV-дронов переводят на позиции штурмовиков.

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Об этом сообщает украинское движение сопротивления "АТЕШ", которое имеет своего информатора внутри дивизии. "Агент движения "АТЕШ" из состава 76 ДШД ВС РФ на Запорожском направлении сообщает, что в одном из подразделений операторов FPV дронов переводят в штурмовики", - говорится в сообщении.

Согласно имеющейся информации, многие военные подписывали контракт с Министерством обороны РФ именно на должности операторов дронов, что позволяло им выполнять задачи по аэроразведке и атакам с помощью FPV-дронов. Однако командование дивизии решило опрокинуть часть этих операторов на фронтовые позиции, чтобы компенсировать потери среди штурмовых подразделений.

Отмечается, что многочисленные жалобы оккупантов остались без ответа – как и многие другие обращения в высшее командование. По словам представителей АТЕШ, этот подход к изменению специализации личного состава стал распространенным явлением во многих подразделениях дивизии.

"Продолжаем извлекать информацию, которая поможет Силам обороны нанести сокрушительный удар по оккупантам", – добавили в "АТЕШ".

Напомним, на временно оккупированной территории Запорожской области зафиксирована передислокация российских захватчиков. Подразделения 76-й ДШД приступили к перемещению после ударов Сил обороны Украины.

Российская оккупационная армия продолжает использовать гражданские транспортные средства для перевозки оружия и боеприпасов. В Донецкой области для этих целей захватчики применяют фуры.

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