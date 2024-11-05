Оккупанты массово используют гражданские фуры для переброски оружия и боеприпасов в Донецкой области – "Атеш"
Российская оккупационная армия продолжает использовать гражданские транспортные средства для перевозки оружия и боеприпасов. В Донецкой области для этих целей захватчики применяют фуры.
Агенты "Атеш" обратили внимание на увеличенное количество гражданских фур контейнерного типа. Об этом военное движение сообщило в своем Telegram-канале.
Оккупанты используют обычные рефрижераторные контейнеры, но шасси и сами фуры усилены мощной подвеской, что позволяет перевозить очень тяжелые грузы. Именно таким образом россияне перемещают оружие, боеприпасы и различные взрывчатые вещества.
Партизаны объяснили, что таким образом путинские войска пытаются скрытно осуществлять военную логистику и защититься от атак Сил обороны Украины.
Подобную тактику оккупанты применяли и во времена гибридной войны до 2022 года, когда под видом гуманитарных грузов доставляли оружие на Донбасс. Такие действия россиян являются военным преступлением и противоречит нормам международного гуманитарного права.
Напомним, украинские воины за сутки 4 ноября "денацифицировали" 1260 российских захватчиков. Общие боевые потери врага в живой силе превысили 701 тысячу человек.
Ранее стало известно, что за прошедшую неделю РФ потеряла более 10 тысяч военных и около 70 танков. В общей сложности "демилитаризованы" 1550 единиц военной техники и вооружений.
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