86 оборонных компаний из 21 страны: Зеленский рассказал о подготовке к Форуму оборонных индустрий. Видео

Украина активно готовится к первому в истории государства Форуму оборонных индустрий, который состоится уже этой осенью. Международный интерес к саммиту очень высок, участие подтвердили 86 ведущих оборонных предприятий мира из 21 государства.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский, обращаясь через пресс-службу своего Офиса. Запрос на этот Форум полностью отражает силу и потенциал Украины – способность нации защитить себя и помочь другим странам беречь свободу и международный порядок (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы намерены распространить наш опыт защиты, опыт украинской обороны среди союзников и партнеров. Мир должен быть сильнее любой угрозы жизни от любых агрессоров или террористов", – подчеркнул гарант.

Зеленский также указал, что на протяжении недели ему и его команде удалось договориться о помощи для Украины от ряда партнеров Запада и Азии. Каждый союзник делает вклад в достижение победы и процветание нашего государства после войны.

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Так, по словам президента, Дания предоставила очередной, 12-й пакет вооружений: техника, боеприпасы, системы для защиты неба от бомбардировок. Германия также выделила новую поставку помощи. Бельгия утвердила проведение учений пилотов ВС ВСУ на американских истребителях F-16. Норвегия и Южная Корея согласовали финансовую поддержку для восстановления критической инфраструктуры Украины.

"Наши ключевые партнеры США приняли новые решения о санкциях против России, чтобы ограничить ее способность к террору. Я всем очень благодарен", – подчеркнул Зеленский.

В заключение глава государства традиционно обратился к тем, благодаря все вышеуказанное имеет смысл и конечную цель: нашим воинам на первой линии фронта. Украинские защитники за последнюю неделю показали колоссальные результаты на Харьковском, Херсонском, Николаевском, Запорожском, Донецком и Луганском направлениях.

"Спасибо вам! Все мы гордимся нашими воинами! И готовимся сделать наши Силы обороны и безопасности крепче. Слава Украине", – резюмировал лидер нации.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще летом Зеленский анонсировал проведение Форума оборонных индустрий, где украинский оборонно-промышленный комплекс покажет свои достижения. Мероприятие призвано собрать украинских и иностранных производителей оружия и дать новый импульс безопасности для мира.

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