'Нации имеют право на защиту': Зеленский анонсировал первый в Украине Форум оборонных индустрий

Осенью 2023 года в Украине состоится масштабный Форум оборонных индустрий, где украинский оборонно-промышленный комплекс покажет свои достижения. Мероприятие призвано собрать украинских и иностранных производителей оружия и дать новый импульс безопасности для мира

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Об этом глава государства сообщил в своем вечернем обращении 18 августа. Он подчеркнул, что впервые на государственном уровне произойдет такое масштабное событие.

Владимир Зеленский рассказал, что провел совещание с членами правительства в расширенном составе, на котором присутствовали глава правительства, Минстратегпром, Минобороны, МИД, профильные заместители руководителя Офиса. На совещании речь шла о Форуме оборонных индустрий.

"Планируем это мероприятие на осень. Впервые состоится на государственном уровне такое масштабное событие. Украинские и иностранные производители оружия. Наша мощность. Мощность наших партнеров. Весь мир, заинтересованный в том, чтобы международное право и человечность имели соответствующий арсенал защиты от любого террора… Мир может быть объединен еще и таким форматом сотрудничества", – отметил Зеленский.

Он добавил, что Форум запланирован как первая фиксация достижений оборонно-промышленного комплекса Украины.

"Продемонстрировать то, что мы уже умеем. Рассмотреть то, что можем добавить к нашим возможностям, в частности через создание новых производств в Украине, через локализацию с партнерами. А также, конечно, мы должны дать новый импульс безопасности для всех в мире, кто так как и мы, ценит свою государственность и свободу. Нации имеют право на защиту. Строим арсенал свободного мира вместе", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленский провел совещание, на котором поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел поработать с партнерами, чтобы в последующих оборонных пакетах было необходимо вооружение. Также были обсуждены вопросы подготовки энергосистемы к зиме;

17 августа президент Зеленский подписал законы о продолжении действия в Украине военного положения и всеобщей мобилизации. Традиционно речь идет об их продолжительности еще 90 суток – то есть до 15 ноября 2023 года.

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