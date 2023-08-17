Боеприпасы для ВСУ и зерновой коридор: Зеленский собрал совещание, названы ключевые вопросы

Президент Владимир Зеленский провел совещание, на котором поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел поработать с партнерами, чтобы в следующих оборонных пакетах было необходимое вооружение. Также обсуждался вопрос подготовки энергосистемы к зиме.

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Во время селектора внимание было уделено, в том числе, функционированию зернового коридора. Об этом президент сообщил у себя в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Глава государства отметил, что вопросы снабжения техникой и боеприпасами для украинских военнослужащих находятся на постоянном контроле. Внимание также уделялось темпам собственного производства.

Минобороны и МИД получили от президента поручение поработать с партнерами, чтобы в последующих оборонных пакетах было именно то вооружение и оборудование, которое нужно ВСУ.

По словам Зеленского, представители разведки доложили о тактических и стратегических планах оккупантов, а также о состоянии военно-промышленного комплекса государства-агрессора России. В то же время обсуждался вопросы готовности противовоздушной обороны Украины и подготовки энергосистемы к зиме.

Среди вопросов, которые поднимались на селекторе с президентом, былы также ликвидация последствий обстрелов гражданских объектов и эвакуация мирного населения из Купянского района Харьковской области. Руководство страны обговорило помощь пострадавшим и строительство нового жилья в Херсонской и Киевской областях.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал граждан сконцентрироваться на работе на нашу победу до тех пор, пока Россия не потерпит поражение. Города, удаленные от линии фронта, должны быть действительно тыловыми, там должны помнить о героях, которые отдают свои жизни за Украину.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал законы о продолжении действия в Украине военного положения и всеобщей мобилизации. Традиционно, речь идет о их продолжительности еще на 90 суток – то есть до 15 ноября 2023 года.

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