'Ради Украины – это главный принцип': Зеленский призвал украинцев отложить личные дела до победы. Видео

Президент Владимир Зеленский призвал граждан сконцентрироваться на работе на нашу победу до тех пор, пока Россия не потерпит поражение. Города, удаленные от линии фронта, должны быть действительно тыловыми, там должны помнить о героях, которые отдают свои жизни за Украину.

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Важно, чтобы украинские военные, приезжая туда с передовой, видели и чувствовали этот надежный тыл. Об этом Зеленский сказал в понедельник, 14 августа, в своем вечернем обращении после встречи с нашими защитниками на Донетчине (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ради Украины – это главный принцип. Ради чего-либо другого или ради себя – это будет потом, когда победим. А сейчас – оборона. Сейчас война", – заявил президент.

Он напомнил, что свободу и независимость отвоевывает не "кто-то там на фронте" – это общее дело всех, кто воюет и работает ради победы.

"Все на войне. Украина в войне. И кто не сражается на передовой, тот должен помогать сражаться. И не в барах, не в клубах, не гонками на улицах или каким-то показательным потреблением, а вполне конкретной помощью воинам. Это как минимум. Весь адреналин страны, все эмоции страны, все силы страны должны быть там – в боях ради государства", – сказал Зеленский.

О поездке на Донбасс

Президент рассказал, что с военнослужащими из разных подразделений он провел подробные и откровенные разговоры. Говорили в частности о наступательных действиях ВСУ, об обеспечении войска, о возможностях командиров, о том, какие сейчас эти возможности и какими они должны быть.

Речь шла также об оружии и дефицитных снарядах, ремонте военной техники, транспорте для эвакуации раненых, а также о беспилотниках – все это очень нужно на передовой.

"Важная тема – это то, как командиры могут управлять личным составом. Мотивация воинов, тренировка бойцов, комплектация подразделений. Очень много проблем из-за некачественной работы ВВК…Военные командиры должны заниматься войной, а не бюрократией. Будем готовить решения", – добавил гарант.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский 14 августа сообщил о своей поездке в Донецкую область, где он посетил защитников Украины. Гарант встретился с военнослужащими 22-й отдельной механизированной, 5-й отдельной штурмовой, 80-й отдельной десантно-штурмовой, 57-й отдельной мотопехотной, 92-й отдельной механизированной, 26-й артиллерийской и 3-й отдельной штурмовой бригад.

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